قتلى وجرحى بإطلاق نار وحريق في صالة للحفلات بموسكو

وقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق، مساء الجمعة، في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على “تلغرام”، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في “كروكوس سيتي هول”، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة “تاس” الرسمية إن “مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول، يتم إجلاء أشخاص”.

وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مراسلها في المكان إلى سقوط جرحى بعد “إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش”.

وتحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية الجمعة.

وقال رئيس البلدية: “حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا”، فيما صرح فلاديمير ليغويدا المتحدث باسم البطريرك كيريل بأن الأخير “يصلي ليرقد الضحايا بسلام”.