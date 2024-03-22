الشباب يُعلن موعد عودة كاراسكو إلى الرياض

أعلن نادي الشباب، عن مواصلة البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الفريق الأول لكرة لقدم، برنامجه التأهيلي مع منتخب بلاده.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة “أكس” كالتالي: “يواصل اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده”.

وتابع: “وبمتابعة من الجهاز الطبي بالنادي، ومن المقرر أن يعود إلى العاصمة الرياض يوم الإثنين القادم”.

وكان كاراسكو انضم إلى صفوف الشباب في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد، لمدة ثلاث مواسم.

ويحتل الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 28 نقطة جمعهم من 24 مباراة، حيث فاز الليوث في 7 مواجهات، وتعادل في مثلهم، بينما تعرض للهزيمة في 10 مباريات.

جدير بالذكر أن الشباب يستعد لمواجهة الهلال، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.