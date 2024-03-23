مدافع أتليتكو مدريد مطلوب في الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول هيرموسو مدافع فريق أتليتكو مدريد الإسباني اهتمامات أكثرمن نادي سعودي في الوقت الحالي

وينتهي عقد الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “قدم أتلتيكو عرض تجديد لهيرموسو منذ وقت طويل، لكن براتب أقل مما يحصل عليه حاليا.. وهو الأمر الذي لم يوافق عليه اللاعب”.

ويحصل ماريو هيرموسو صاحب ال28 عاما على راتب يتجاوز ال4 ملايين يورو، ولا يستطيع أتلتيكو مدريد تحمله مجددا.

وأوضحت أن وكيل هيرموسو تحرك في الأشهر الأخيرة للبحث عن ناد جديد في إيطاليا وإنجلترا، وتفاوض بالفعل مع أستون فيلا.

وكشفت أن أحد أندية الدوري السعودي طرق باب هيرموسو مؤخرا، ومستعد لمضاعفة راتبه الحالي في أتلتيكو مدريد.

وذكرت أن الأندية السعودية لا تفضل تحمل رسوم مرتفعة لضم اللاعبين، وهذا الأمر لن يصنع مشكلة في صفقة هيرموسو، لأنه سيأتي مجانا.