تعليق الدراسة الأحد في مدارس الرياض

أعلنت إدارة التعليم في الرياض، تحويل الدراسة يوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تشهد العاصمة الرياض هذا المساء، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، ارتوت على إثرها الأرض.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن التوقعات تشير – بمشيئة الله تعالى – إلى استمرار الحالة المطرية، يصحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول جراء غزارة الأمطار، وصواعق رعدية.

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.