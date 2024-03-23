خريطة تعليق الدراسة في عدد من المناطق الأحد.. تقلبات جوية وأمطار

تتعرض المملكة العربية السعودية في هذه الأيام لتقلبات مناخية قاسية، تشمل هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعليق الدراسة في عدد من المناطق حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

يُمكن للطلاب والطالبات متابعة دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك في حال تم تعليق الدراسة في منطقتهم.

وإعلنت محافظات ومناطقة عدة تعليق الدراسة ومنها “الرياض، الشرقية، الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، بقيق، الظهران، رأس تنورة، ثادق، حريملاء، القويعية،

الدوادمي، ضرماء، عفيف”.

وأعلنت جامعات عدة تعليق الدراسة ومنها “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة، جامعة شقراء، الجامعة السعودية الإلكترونية”.

وأعلنت كليات تقنية مختلفة تعليق الدراسة ومنها: “الرياض، المزاحمية، القويعية، ثادق، رماح، الدوادمي، شقراء”.