رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إهدارًا للفرص بدوري روشن

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالد قائد فريق النصر، قائمة الأكثر إهدارًا للفرص في بطولة دوري روشن السعودي، على الرغم من اعتلاءه قائمة ترتيب هدافي الدوري.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي، برصيد 23 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 20 هدفًا.

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص بواقع 20 فرصة خلال 24 مباراة، ويأتي خلفه ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بواقع 19 فرصة مهدرة.

ويأتي النصر في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد خوضه 24 مباراة، حيث يملك العالمي 56 نقطة في رصيده، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر بـ 68.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ودخل الهلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا، كاسرًا الرقم القياسي لفريق نيو ساينتس الويلزي الذي حقق 27 انتصارًا متالييًا.

قائمة اللاعبين الأكثر إهدارًا للفرص:

1 كريستيانو رونالدو لاعب النصرأهدر 20 فرصة

2- ألكسندر ميتروفيتش الهلال أهدر 19 فرصة

3- موسى ديمبلي الاتفاق أهدر 14 فرصة

4- إيكامبي الاتفاق أهدر 14 فرصة

5- عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد أهدر 14 فرصة