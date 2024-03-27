“الأونروا” تعلن استشهاد 13750 طفلاً خلال الحرب في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 13750 طفلاً فلسطينيًا في قطاع غزة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الأونروا، في تقرير لها أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أبلغتها باستشهاد عشرات الأطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة.

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بدورها، اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، وقدمت تقرير إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف في هذا الشأن.