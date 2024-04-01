انتشال نحو 300 جثة لشهداء بعد انسحاب جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، اليوم الاثنين، عن انتشال نحو 300 شهيد من مستشفى الشفاء بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المجمع الطبي ومحيطه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء في 18 مارس الماضي، وفرضت حصارًا على المستشفى ما أدى لاستشهاد عشرات المرضى الذين حرموا من الدواء طوال تلك المدة.

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وشهدت المستشفى ومحيطها اشتباكات ضارية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين فلسطينيين، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.

وزعم جيش الاحتلال أنه ينفذ عملية عسكرية في المستشفى ضد منتسبين لحماس والجهاد الإسلامي، مدعيًا أنهم كانوا يستخدمون المجمع الطبي لنشاطات عسكرية ضد إسرائيل.