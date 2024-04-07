الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالسعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

ولا يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.