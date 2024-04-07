“مدن” السعودية: الاستثمارات الجديدة حققت ارتفاعًا 63 % خلال 2023

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م، أن الاستثمارات التراكمية خلال العام سجلت زيادة قيمتها 14.45 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الاستثمارات الجديدة حققت ارتفاعًا نسبته 63% بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا.

ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85% مقارنة بعام 2022م، كما أن مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية اتسعت لتتجاوز 209 ملايين متر مربع.

وبلغ عدد المصانع 6.443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7.946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1.301 مصنع ووحدة جاهزة، وفقًا للبيان.

ودشنت الهيئة، واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1.3 مليار ريال.

ونفذت أيضًا 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70% من جانب القطاع الخاص.