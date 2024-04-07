“الموارد البشرية”‬ تؤكد عدم صحة المقطع المتداول لموظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا اليوم الإثنين، رد فيه على محتوى مرئي متداول، أظهر موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم.

وذكر المتحدث -في بيانه- أن الوزارة وقفت على الحالة وباشرها فريق تابع لها من الرقابة الميدانية، زار المنشأة التي وردت بالمحتوى المرئي للتحقق ومقابلة الموظفة، والتي أكدت عدم صحة ما جرى تداوله، وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها.

وقد رصد فريق الرقابة -خلال الزيارة- وجود 5 موظفين في المنشأة، منهم 3 سيدات، بينما أشار المتحدث باسم الوزارة إلى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ما ورد في المقطع المرئي.

كما لفت إلى قنوات التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.