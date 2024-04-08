نهج إنساني راسخ

تتبنى السعودية نهجًا إنسانيًا راسخًا يقوم على تقديم المساعدات ومد يد العون للمحتاجين في أي مكان في العالم دون أية اعتبارات أخرى غير إنسانية وبلا تمييز على أساس من الجنس أو اللون أو الدين انطلاقًا من رسالة الإنسانية السعودية التي تتميز بها منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله والتي اتخذت اتجاهات أكثر انفتاحًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فعلى سبيل المثال نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف المعاناة عن قرابة نصف مليون شخص في 55 دولة حول العالم عبر تنفيذ 501 مشروع إغاثي بمجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار أمريكي.

وشملت هذه المساعدات بطبيعة الحال أبناء العديد من الدول العربية من بينها سوريا وفلسطين واليمن ولبنان والصومال كما تنوعت تلك المشاريع في عدد من المجالات التنموية من بينها الصحة ومشروعات الأمن الغذائية وحماية البيئة والبنية التحتية الأساسية والاستدامة وغيرها.

لقد بلغت مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المنجزة والتي تحت الإنجاز 2673 مشروعًا بنهاية العام الماضي في 98 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليار دولار أمريكي كما يعمل المركز مع أكثر من 175 شريكًا تنمويًا في كافة دول العالم.

إن رسالة السعودية الإنسانية رسالة عالمية، حيث تعد المملكة من أكبر الدول المانحة في العالم حيث تصل المساعدات السعودية إلى 169 دولة حول العالم وتبلغ قيمة المساعدات المقدمة من المملكة أكثر من 108.72 مليار دولار أمريكي.