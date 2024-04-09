أطعمة تحسّن المزاج وتعزز عمل الدماغ

كشفت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا بعض أنواع الأغذية التي تلعب دورًا في تحسين المزاج وتعزيز عمل الدماغ والجملة العصبية، حيث يأتي على رأسها الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضاف إليها مواد صناعية، بالإضافة إلى بعض أنواع المخللات كمخلل الملفوف.

وأوضحت الطبيبة، أن هذه الأطعمة تساعد في تحسين عمل الأمعاء وتحسين الحالة المزاجية أيضا، كونها تعمل على تعزيز المناعة وتحسن وظائف الدماغ.

كما أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بعض أنواع الأطعمة تساعد في الحفاظ على البكتيريا المعوية المفيدة في الجسم، ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن السلوك ومقاومة الإجهاد والشهية وحتى الرغبة الجنسية، والذي يساهم إفرازه في تحسين المزاج، بحسب ما ذكرت الطبيبة الروسية.

ولفتت إلى أن تناول الموز قد يساعد في تحسين المزاح أيضا، كونه يحوي على السكر والألياف وفيتامين B6، وهذه كلها عناصر ضرورية لصحة الجهاز العصبي.