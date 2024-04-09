“الطريس” يُدير مباراة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر

يدير الحكم الدولي خالد الطريس، ذو 36 عامًا، نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد، المقرر له يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تأهل الهلال للنهائي بعد فوزه على النصر 2-1، بينما تغلب الاتحاد على الوحدة بنفس النتيجة.

يسعى الهلال للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يطمح الاتحاد للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.

يتمتع الطريس بسيرة ذاتية مميزة، حيث حصل على الشارة الدولية عام 2011، وأدار العديد من المباريات الهامة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.