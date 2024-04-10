“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على الرياض غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، غدًا الخميس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تشمل الأمطار عدة أجزاء في منطقة الرياض منها الرياض العاصمة، والدرعية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمزاحمية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وثادق، ومرات، وضرماء، والغاط، والزلفي، وشقراء، وحريملاء، ورماح، ووادي الدواسر، والافلاج، والسليل.

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بدوره، أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته خلال الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض.

وفي أول أيام العيد، شهدت الرياض، أمطارًا متفاوتةً ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية المتوسطة، حتى الساعة الـ 11 ليلاً على أجزاء من الرياض.