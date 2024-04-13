ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

أعلن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف عتيق العميري، وريان أحمد العميري، وعبدالعزيز عتيق الحويطي، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقية هوائية، و42 طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد.

وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الحجل العربي غرامة 10.000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5.000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10.000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.