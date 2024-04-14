سامسونج تستعد لإطلاق ساعة Galaxy Watch 7

تستعد شركة سامسونج للإعلان عن الجيل القادم من سلسلة ساعاتها الذكية Galaxy Watch خلال حدث Galaxy Unpacked القادم، المقرر عقده في شهر يوليو.

وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستكشف عن 3 إصدارات من الساعة الذكية، تشمل نموذجًا بقياس 40 مم يدعم الاتصال بشبكات LTE.

ومن المتوقع أن تتميز ساعة Galaxy Watch 7 بمعالج أكثر كفاءة، وذاكرة تخزين تصل إلى 32 جيجا بايت، ودعم تقنية Bluetooth 5.3.

كما تشير بعض التقارير إلى أن الساعة قد تأتي مع ميزات صحية جديدة، مثل قياس ضغط الدم.

وتم رصد نموذج SM-L305U من ساعة Galaxy Watch 7 على منصة Bluetooth SIG، مما يؤكد دعمها لتقنية Bluetooth 5.3.

وتشير المواصفات المسجلة إلى أن هذا النموذج سيكون بحجم 40 مم ويدعم الاتصال بشبكات LTE، ومن المتوقع أن يكون متاحًا في الولايات المتحدة.

مع اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked، نتوقع المزيد من التسريبات التي تكشف عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy Watch 7.