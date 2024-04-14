ترونج ماي لان.. من هي “إمبراطورة العقارات” التي ستعدم بالحقنة المميتة؟

أصدرت محكمة في مدينة “هو تشي مِن” في جنوب فيتنام حكمًا بالإعدام على قطب العقارات “ترونغ ماي لان”، الخميس، في أكبر قضية فساد مالي شهدتها البلاد على الإطلاق.

تمت محاكمة رئيسة مجلس إدارة شركة “فان تين بات” البالغة من العمر 67 عامًا، واتُهمت رسميًا بالاحتيال بمبلغ يصل إلى 12.5 مليار دولار، والذي يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.

تنحدر لان من إحدى أغنى العائلات في فيتنام وكانت أبرز سيدة أعمال تواجه مزاعم الكسب غير المشروع.

وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، تم توجيه اتهامات إلى لان بالسيطرة غير القانونية على بنك “سايغون التجاري المشترك” في الفترة من عام 2012 إلى 2022، مما أدى إلى منح 2500 قرض بشكل غير قانوني وتكبد البنك خسائر بقيمة 27 مليار دولار.

أمرت المحكمة لان بتعويض البنك بمبلغ 26.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، حُكم على المسؤولة السابقة في البنك المركزي “دو تي نان” بالسجن مدى الحياة لقبولها رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.

يعد الحكم بالإعدام على لان حدثًا نادرًا، حيث تُصنف واحدة من القليل جدًا من النساء في البلاد اللواتي يُحكم عليهن بالإعدام بسبب جرائم مالية، المعروفة بجرائم ذوي الياقات البيضاء.

تأتي هذه الأحكام في إطار حملة مستمرة ضد الفساد في فيتنام، حيث شهدت السنوات الأخيرة اعتقالات ومحاكمات لعدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية والاقتصادية.