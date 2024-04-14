توضيح من برنامج حساب المواطن بشأن موقف الراتب التقاعدي للمستفيدين

كشف برنامج حساب المواطن، موقف الراتب التقاعدي من الإفصاح المطلوب بشأن بيانات المستفيدين.

وأوضح البرنامج، أنه في حال وجود دخل تقاعدي لا بد من الإفصاح عنه ويتم تسجيل نسبة كل فرد على حده واختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي” و مصدر الدخل يتم اختياره حسب جهة المصدر، وجاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد.

وشدد البرنامج، على أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية وكان مستحقا سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاقه للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.