جائزتان عالميتان لموهوبات السعودية في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات

حققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات.

وأقيمت الفعاليات في دولة جورجيا خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري، بمشاركة 212 طالبة يمثلن 54 دولة.

ورفعت موهوبات الوطن رصيده إلى 28 جائزة، على مدى مشاركاته في المسابقة، في استمرار لإنجازات المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

وحصلت الطالبة فاطمة حسن بوعلي من إدارة تعليم الأحساء على الميدالية البرونزية، كما حققت الطالبة رتاج شكري الصالح من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن هذا الإنجاز يجسد التكامل بين مؤسسات الوطن، للرقي بالموهوبين إلى أعلى مراتب العلم، من خلال التأهيل والتدريب، وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الموهوبين.

وأشادت الدكتورة الهزاع بالتعاون والشراكة الناجحة والمتميزة بين موهبة ووزارة التعليم، الهادفة إلى تعزيز رأس المال البشري السعودي؛ انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل مؤسسة “موهبة” بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية، التي تمثل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، تقدم للطلبة، إضافة إلى مناهج وزارة التعليم، لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية التي تقام سنوياً.

وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات 2024، لتدريب مكثف لتطوير مهارات الطالبات العلمية، اللاتي جرى ترشيحهن للمشاركة بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها “موهبة” بالتعاون مع شركائها.

ويُعد أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات (EGMO) البطولة الأوروبية المفتوحة في الرياضيات لطالبات المدارس الثانوية، وتم إطلاقها من قبل المملكة المتحدة التي استضافت النسخة الأولى في أبريل 2012 بمشاركة 19 دولة، ثم ارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 50 دولة مشاركة.

وتُعد هذه المشاركة رقم 12 للمملكة في المشاركة بهذا الأولمبياد، حيث حققت المملكة عدد 2 ميدالية ذهبية، و 6 ميداليات فضية، و 13 برونزية، و 7 شهادات تقدير.