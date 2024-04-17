بحكم قضائي.. رونالدو ينتصر على يوفنتوس

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر التطورات في قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو قد طلب من من محاميه رفع دعوى ضد يوفنتوس من أجل الحصول على مبلغ 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة غير المدفوعة والتي يعود تاريخها إلى موسم 2020-2021.

ووفقاً لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو يفوز بالدعوى التي رفعها على يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس يجب عليه أن يدفع له الآن ما يقارب 10 ملايين يورو علما أنه كان يطالب بما يقارب 20 مليونا.

رونالدو لعب لصالح يوفنتوس لمدة 3 سنوات من 2018 حتى 2021، حيث شارك في 134 مباراة، أحرز 101 هدفاً وصنع 22 آخرين.