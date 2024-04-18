الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو حدد موعدًا لاقتحام رفح

أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد موعدًا للعملية العسكرية في مدينة رفح، موضحًا أن بلاده تقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن تحقيق الانتصار الكامل هو هدف إسرائيل هذا يعني دخول رفح وتدمير الكتائب الأربعة التابعة لحماس المتبقية هناك.

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وادعت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن أولوياتهم إعادة الأسرى لعائلاتهم وأنها ستبذل كل ما في وسعا لتحقيق ذلك.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤولين قولهم، إن هناك اجتماع افتراضي إسرائيلي أمريكي سيعقد في وقت لاحق اليوم لبحث العملية العسكرية المحتملة في رفح.

وأشار إلى أن الحديث عن منح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء عملية عسكرية في رفح، والتراجع عن مهاجمة إيران غير صحيح.