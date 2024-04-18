جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة الأفضل بالعالم في علوم وهندسة الطاقة

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً بدخولها ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية بحسب تصنيف شنغهاي الأكاديمي العالمي للعام 2023.

جاء ذلك بعد أن احتلت المرتبة ما بين 150 – 200 على مستوى العالم في تخصص علوم وهندسة الطاقة، فيما حلّت الجامعة في المرتبة الخامسة في ذات التخصص على مستوى الجامعات السعودية.

وعدّ رئيس الجامعة، الدكتور عيسى الأنصاري هذا الإنجاز، حافزاً للجامعة لتعزيز جهودها والاهتمام ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من القيادة الرشيدة.

وقدّم الأنصاري التهنئة للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، وللأمير تركي بن محمد بن فهد نائب رئيس مجلس الأمناء، ولجميع منسوبي الجامعة بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز.