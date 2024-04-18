مندوب السعودية بالأمم المتحدة: الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع قرارات مجلس الأمن

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل دعم المملكة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره.

وقال الواصل في كلمته بجلسة مجلس الأمن للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، مضيفاً أن حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة خطوة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشاد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بجهود قطر ومصر بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة، وتابع: “نطلب من مجلس الأمن وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره بحماية الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن التردد الدولي المُخجل شجع الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وأضاف الواصل: “سنظل نطرق أبواب مجلس الأمن حتى تنال فلسطين العضوية الكاملة.. مستمرون بالضغط لحصول فلسطين على عضويتها الكاملة”.