صدمة قوية للهلال قبل لقاء العين

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال صدمة قبل لقغء العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

تأكد غياب ميتروفيتش أمام العين بسبب الإصابة.

خسر فريق الهلال برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي حل بها ضيفاً على نظيره العين الإماراتي مساء الأربعاء في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأنهى فريق العين صاحب الأرض الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف لنجمه المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 6 ومن ركلتي جزاء في الدقيقتين 26 و 38.

وقلص مالكوم خلال الشوط الثاني النتيجة سريعاً بهدف في الدقيقة 49 ولكن حصل العين على ركلة جزاء ثالثة سجل منها اللاعب كاكو الهدف الرابع بالدقيقة 56 قبل أن يقلص سالم الدوسري النتيجة بهدف ثاني بالدقيقة 78.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الهلال نظيره العين يوم الثلاثاء المقبل في ملعب Kingdom Arena بالعاصمة الرياض.