ماجد سمان لـ”الوئام”: جوائز مهرجان الخليج السينمائي طريقنا للعالمية

عبّر مدير الفنون الأدائية والسينمائية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” ماجد سمان، عن سعادته بحصول فيلم “هجان” من إنتاجه على 3 جوائز بمهرجان الخليج السينمائي الذي أُقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال سمان في تصريحات لـ”الوئام” إن فيلم “هجان” حصد 3 جوائز هي أفضل فيلم وأفضل تصوير سينمائي وأفضل ممثل، مضيفاً: “فخر لنا هذا التكريم وممتنون للجنة التحكيم وزملائي من صناع الأفلام”.

وأكد أن التكريم يحفز على تقديم أفلام أعلى جودة وإبداعاً، مشيرًا إلى التطور الكبير في السينما الخليجية والسعودية التي تشارك في 3 أفلام في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفيلم “نورة” في مهرجان “كان” السينمائي.

وأوضح أن مهرجان الخليج السينمائي هو بداية للعالمية وليست النهاية وهو مهرجان أخوي بين السعوديين والخليجيين، حيث يتم تبادل الإبداع لصنع أفلام عالمية.

وتدور أحداث فيلم “الهجان” حول العلاقة بين صبي وجمل، إذ يجد نفسه داخل عالم سباقات الهجن دون قصد، وشارك تجسيد شخصيات الفيلم عدد من الفنانين، كما استغرقت أعمال التصوير نحو عامين.

وبدأت أعمال المهرجان السينمائي الخليجي الذي عُقد في الرياض بنسخته الرابعة في 14 أبريل الجاري، وسط حضور لفيف من رواد المجال، فيما يتيح المهرجان جلسات حوارية، وورش تدريبية تهم صانعي السينما ومحبيها.

وشهدت دورة المهرجان التي امتدت حتى 5 أيام عرض نحو 29 فيلمًا متنوعًا لمنتجين خليجيين، عبر فئات عدة، منها الأفلام الروائية الطويلة، والروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، فيما تضمن جدول أعمال المهرجان بجانب عروض الأفلام عددًا من الندوات الحوارية والورش التدريبية المختلفة، التي تجعل الزوار يستكشفون أبعاداً جديدة لصناعة السينما عبر النظر إليها من منظور صنَّاعها ونقَّادها.