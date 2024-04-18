التحرك الخليجي المشترك.. خطوات حاسمة لمواجهة التحديات وحل النزاعات بالمنطقة

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
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    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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  • 11 - 16
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    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    ليرن

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فريق التحرير

19 أبريل 2024

التحرك الخليجي المشترك.. خطوات حاسمة لمواجهة التحديات وحل النزاعات بالمنطقة

دوليات
التحرك الخليجي المشترك.. خطوات حاسمة لمواجهة التحديات وحل النزاعات بالمنطقة

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإمكانات وأوراق الضغط التي تمكّنها من العمل معاً لإنهاء الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية نظراً لمكانة تلك الدول كلاعب دولي فاعل لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

كما تمتلك تلك الدول نفوذاً دولياً وإقليمياً بفضل سياستها الخارجية المتوازنة والتي مكّنتها من بناء علاقات خارجية إيجابية تحقق المصالح الخليجية دون المساس بمصالح الأطراف الأخرى.

تصفير الأزمات

وتقود السعودية التحرك الخليجي عبر نموذج فريد من السياسة الخارجية قائم على تصفير الخلافات وحل الأزمات مع كافة الأطراف الأمر الذي يمكنها من العمل بفاعلية في كافة المناطق حول العالم، وقد تجلّى ذلك في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا والتي قادت للإفراج عن عشرات الرهائن من المدنيين من عدة جنسيات.

وخلال الاجتماع الاستثنائي الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد مؤخراً على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أكدت دول المجلس على ضرورة تنسيق المواقف للتحرك المشترك لمواجهة التداعيات المترتبة على التوترات التي تشهدها المنطقة.

سياسة خارجية إيجابية

كما طالبت دول المجلس دول المنطقة بضرورة انتهاج النهج الدبلوماسي كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وآثارها المدمرة، جنباً إلى جنب مع مطالبة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين في هذه المنطقة الحيوية.

حل القضية الفلسطينية

إن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها السعودية طالبت ولا تزال تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية بشكل كامل وفق المبادرة العربية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967م.

كما تقود السعودية التحرك العربي والإسلامي من أجل الحصول على اعتراف أكبر عدد من دول العالم بدولة فلسطين المستقلة وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الأممية.

مؤتمر دولي للسلام

وقد تبنت دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الوزاري الأخير، الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية والقرارات الأممية بهدف تجنيب المنطقة والعالم آثار استمرار هذه القضية، التي كبدت العالم والمنطقة خسائر فادحة وتستنزف جهود التنمية في الإقليم.

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