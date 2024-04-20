رئيس نادي التنقيب عن الأحجار الكريمة: عثرنا على حجر زفير نادر سعره أكثر من 37 ألف ريال

أعلن رئيس نادي التنقيب عن الأحجار الكريمة عماد الغامدي، العثور على حجرَ زفير نادر، رغم صغر حجمه وصل سعره لأكثر من 37 ألف ريال، مؤكدًا أن “الحجر كان خامًا وصغيرًا للغاية ووصل إلى هذه القيمة”.

وأضاف “الغامدي” في تصريحات لـ”قناة السعودية”، أن هناك حجر آخر ما زال تحت الاختبار حيث أنه من المتوقع أن يكون سعر الواحد منه 10 آلاف دولار.

وتابع “الغامدي” خلال حديثه: “نشكر منصة هاوي على أن فتحت لنا أبوابًا للتواصل، وإن الأحجار الكريمة هي من أفضل الهوايات؛ حيث تشمل الرياضة والنشاط والفائدة المادية وخدمة الوطن كذلك”.