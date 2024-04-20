مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

والتقى تشيلسي مع مانشستر سيتي، على ملعب ويمبلي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل رناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام تشيلسي في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وينتظر الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد.