شركة وجا السعودية توقع اتفاقية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية بمصر

أعلنت شركة وجا السعودية، في بيان اليوم الأحد للبورصة السعودية تداول، توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.

ووفق البيان وقعت الشركة اتفاقية التعاون الإطارية مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر، لإنشاء شركة مشتركة في جمهورية مصر العربية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وتتعلق الاتفاقية بإنتاج السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وكانت الحكومة المصرية تسعى لإنتاج السيارة الكهربائية في شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام، لكنها لم تتوصل لاتفاق بعد مع شريك أجنبي لتنفيذ المشروع.