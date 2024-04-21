ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في مناطق متفرقة بالسعودية خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، في مناطق متفرقة بالسعودية خلال أسبوع.

وقبضت القوات، على مخالف للبيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالإضافة إلى ارتكاب مخالف آخر لذات المخالفة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

بالإضافة إلى ضبط مواطن لارتكابه مخالفتي دخول مناطق محظورة والرعي فيها بمحمية الملك سلمان الملكية، ومخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة.

كما ضبطت مخالفا لاقتنائه كائنا فطريا مهددا بالانقراض دون ترخيص في الرياض، مع ضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.

فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.