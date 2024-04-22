السياحة: إغلاق 67 مرفق ضيافة مخالف خلال الربع الأول من 2024

نفَّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة السياحة أكثر من 15 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م على المرافق والأنشطة السياحية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة، رصدت خلالها أكثر من 10 آلاف مخالفة.

كما تابعت الوزارة حملة إغلاق المرافق غير الممتثلة للأنظمة واللوائح، بإغلاق 67 مرفق ضيافة مخالفًا (تتمثل في فنادق وشقق مخدومة) في عدد من مدن المملكة.

وعالجت الوزارة خلال هذه الفترة أكثر من 11 ألف شكوى، ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”.

وشددت “السياحة” على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بالعقوبتين معًا، كما أكدت ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.