“إكس” تدخل الذكاء الاصطناعي إلى خدمة الإعلانات

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  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
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    أكتوبر - أكتوبر

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    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

22 أبريل 2024

“إكس” تدخل الذكاء الاصطناعي إلى خدمة الإعلانات

منوعات
“إكس” تدخل الذكاء الاصطناعي إلى خدمة الإعلانات

أعلنت شركة “إكس” عن إطلاق عملية جديدة ومبسطة لتشغيل الإعلانات، والتي من شأنها تسهيل عملية إعداد وتشغيل الحملات الإعلانية.

يأتي هذا القرار في إطار تبني الشركة لأدوات استهداف الذكاء الاصطناعي، محلًا للتركيز التقليدي على تحديد الجمهور يدويًا.

تشمل عملية الإعداد المبسطة لحملات المبيعات إعداد استهداف أساسي يستفيد من نظم الذكاء الاصطناعي على المنصة، بهدف تحقيق أقصى قدر من النتائج.

وفقًا لما أعلنته الشركة، يمكن للمستخدمين من خلال هذه الواجهة المبسطة تحديد حدث التحويل، وتعيين ميزانية إعلاناتهم اليومية، وتحديد الاستهداف الديموغرافي للجنس والعمر والموقع، مما يتيح إعداد وتشغيل حملات فعالة في دقائق معدودة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام بتحليل وقياس الوصول وتوسيعه باستخدام إجراءات الكشف والاستهداف المتقدمة، استنادًا إلى مجموعة متنوعة من العوامل.

تتميز ميزة الاستهداف المحسّنة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بالعمل بشكل افتراضي مع حملات المبيعات، مما يتيح لخوارزميات “إكس” الوصول إلى الأشخاص خارج نطاق الجمهور المستهدف عندما تكون هناك فرصة لتحقيق عائد استثمار أفضل.

وتشير “إكس” أيضًا إلى تحسين مستمر في أدوات الاستهداف التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، وتقديم نتائج استثنائية لشركاء الإعلانات. وبناءً على اختبارات تجريبية، فقد لاحظت الشركة زيادة متوسطة تصل إلى 10٪ في معدلات النقر إلى الظهور وزيادة متوسطة تصل إلى 16٪ في معدلات التحويل، وشهد ما يقرب من 92٪ من المعلنين نتائج فضلى باستخدام ميزة الاستهداف المحسّنة.

تقوم “إكس” بتوجيه استثمارات كبيرة نحو تطوير الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين أنظمتها الإعلانية، بالإضافة إلى تقديم روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok. وقد أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح تقدير التكلفة لما قد تكون عليه التكلفة لكل ألف ظهور لحملات المبيعات.

على الرغم من التحسينات التي تقوم بها “إكس” في نظامها الإعلاني، فإن هناك تحديات أخرى يتعين التغلب عليها، حيث يتمثل التحدي الأساسي أمام أعمالها الإعلانية في المواقف المثيرة للجدل لمالك الشركة إيلون ماسك، الأمر الذي دفع بعض شركاء الإعلان إلى إعادة التفكير في استخدام المنصة.

بصرف النظر عن هذه التحديات، من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي نتائج إعلانية إيجابية، مما يؤكد الشركة على استمرار تحسين أدواتها وتقديم تجربة أفضل لشركائها في مجال الإعلان.

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