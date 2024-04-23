6 أطعمة تحارب الالتهابات وتقاوم الأمراض المزمنة

أكد خبراء من كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

وذكر الأستاذ هوارد إي ليوين، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة، أن “العديد من الأمراض الرئيسية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والاكتئاب، ترتبط بالالتهاب المزمن”.

وأوضح الدكتور فرانك هو، خبير التغذية، أن “اختيار الأطعمة المضادة للالتهابات المناسبة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض، بينما قد يؤدي الاختيار المستمر للأطعمة الخاطئة إلى تسريع عملية الالتهاب المزمن.”

أهم 6 أطعمة مضادة للالتهابات:

الطماطم: غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، التي تُظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات.

زيت الزيتون: غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، التي تُقلل من الالتهابات وتُحسّن صحة القلب.

الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ واللفت والملفوف.

المكسرات: مثل اللوز والجوز.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

الفواكه: مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال.

بتناول هذه الأطعمة واتباع نمط حياة صحي، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين صحتك العامة بشكل كبير.