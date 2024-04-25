رصد اختلاسات كهرباء ومياه بعدد من مساجد جدة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الفرق الرقابية التابعة لها رصدت عددًا من الاختلاسات بخدمات الكهرباء والمياه في عدد من مساجد محافظة جدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الاختلاسات المضبوطة، تضمنت اختلاسًا من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.

كما رصدت الفرق الرقابية اختلاسًا آخرًا عبارة عن سرقة التيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية، بهدف تشغيل 6 بسطات تجارية مجاورة للمسجد، حيث تم سحب كيبل من عداد المسجد وتمريره من تحت الأرض لإخفائه عن عين الرقيب وإيصاله لهذه البسطات.

وأيضًا، تم رصد تعدٍ آخر على مصلى للنساء في المسجد ذاته، حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية.

وكذلك، رصدت الفرق الرقابية بالوزارة اختلاسًا من عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات العقارية.

وقد كلفت الوزارة فرق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ومخاطبة شركة الكهرباء لتزويدها بفواتير الاستهلاك للمدة السابقة، لتتم مطالبة الجهات المختلسة بتسديدها، والرفع بذلك إلى الجهات الرقابية ذات الاختصاص لتطبيق النظام بحق المعتدين.