تقارير تكشف المرشح الأقوى لخلافة كلوب في ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن خليفة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعد رحيله عن الريدز.

وكان يورجن كلوب أعلن في شهر يناير الماضي، رحيله عن منصبه لفريق ليفربول بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” بأن الهولندي أرني سلوت مدرب نادي فينورد الهولندي، هو المرشح الأقوى لقيادة ليفربول خلفًا لكلوب.

وأشارت إلى أن نادي فينورد لا يرغب في رحيل مدربه، وإذا وافقت سيضطر نادي ليفربول إلى دفع مبلغ قدره 10 ملايين يورو.

ويرتبط سلوت بعقد مع نادي فينورد الهولندي يمتد حتى عام 2026، وحصده مع بطولتي الدوري والكأس.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي فابرزيو رومانو، بأن ليفربول على إجراء محادثات مع فينورد أيضًا في الساعات المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعويض.

وأشار إلى أن نادي ليفربول يرغب في إتمام التعاقد مع سلوت قريبًا، حيث لا توجد مشكلة في محادثات الاتصال مع المدير وممثله حتى الآن.

وفي ذات السياق أشاد فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، بالمرشح الأقوى لخلافة كلوب، قائلا: “آرني سلوت هو أحد أفضل المدربين الهولنديين في الوقت الحالي”.

وأضاف: “بطريقة لعبه والفلسفة التي يمتلكها يمكنه أن يصبح مدربًا لليفربول”.

وأختتم: “لكنني قرأت وسمعت أنه بعيد عن الاكتمال، سوف نرى، سنركز على ذلك في الموسم المقبل، ولا يزال الطريق بعيدًا”.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 74 نقطة في رصيده، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، وفاز الريدز في 22 مباراة من أصل 34، فيما تعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 4 لقاءات.