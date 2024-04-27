موعد مباراة النصر والخليج اليوم في دوري روشن

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم السبت، في إطار بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل النصر ضيفًا على الخليج، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز العالمي في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 11 لقاء.

موعد مباراة النصر والخليج اليوم:

يلتقي النصر مع الخليج في تمام 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج:

وتُذاع مباراة النصر والخليج عبر قناة SSC، وتطبيق Shahid