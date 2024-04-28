الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالسعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.