الموارد البشرية.. قاسم مشترك في نجاح المؤسسات والشركات

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

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  • 11 - 13
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  • 13 - 15
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    ملتقى الجودة الدولي

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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

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  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

29 أبريل 2024

الموارد البشرية.. قاسم مشترك في نجاح المؤسسات والشركات

مقالات متخصصة
الموارد البشرية.. قاسم مشترك في نجاح المؤسسات والشركات

الدكتور هيثم المصري – مستشار التدريب والتطوير

تحظى إدارة الموارد البشرية بأهمية كبيرة في أي منظّمة أو شركة، كونها حلقة وصل بين الإدارات والعاملين، وإحدى أسهل الطرق التي تتبعها الشركات والمؤسسات للتحفيز والعمل على تحقيق معدلات الإنتاج والنجاح المستهدفة في أقصر وقت ممكن.

وبشكل عام، يلعب قسم الموارد البشرية دورا حيويا في دعم نجاح المؤسسة من خلال إدارة وتنمية أهم أصولها، وهي الموارد البشرية.

ويتجه الدور المستقبلي لإدارة الموارد البشرية نحو تبنّي استراتيجيات متطورة لجذب وتطوير المواهب، وتعزيز الابتكار والإبداع في المؤسسات، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفّزة للموظفين.

وقد يكون التركيز أيضا على تطوير القيادات وتعزيز الثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى تكامل التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة لتحسين عمليات اختيار الموظفين وتطويرهم.

وهناك العديد من الأسباب التي توضّح أهمية إدارة التنمية البشرية في أي مؤسسة أو كيان؛ من بينها:

– إدارة الموظّفين: يُدير قسم الموارد البشرية العمليات المتعلّقة بالموظفين؛ مثل التوظيف، التدريب، إدارة الأداء والرواتب.

– تطوير الموارد البشرية: يعمل القسم على تحسين مهارات وقدرات الموظفين من خلال البرامج التدريبية وتقييم الأداء، ويشمل أيضا تطوير المستويات المختلفة من القادة.

– الحفاظ على الموظفين: يعدّ قسم الموارد البشرية المسؤول عن خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة للموظفين، وبذل الجهود للحفاظ عليهم داخل المنظمة.

– تطوير استراتيجيات الموارد البشرية: يُشارك قسم الموارد البشرية في وضع استراتيجيات الموارد البشرية المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة.

– قِسم التطوير المؤسسي: يهتمّ بوضع الأطر واللوائح المساعدة لزيادة الإنتاجية واستدامتها؛ مثال خطة القوى البشرية والدرجات الوظيفية والترقيات.

وتُضاف بعض الأقسام، حسب الاحتياج وطبيعة عمل الشركة؛ مثل قِسم شركاء الموارد البشرية الذي يهدف إلى تيسير عمل أقسام الشركة المختلفة، بتوفير احتياجاتهم ومتابعة مستجدات العمل، بما يتعلّق بتأثير الموارد البشرية على النتائج المحقّقة.

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