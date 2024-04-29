إشراقات من واقع الحرب السودانية

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 11 - 16
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  • 11 - 13
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    معرض الأخشاب

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  • 13 - 18
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    ملتقى الجودة الدولي

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  • 13 - 15
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    مايو - مايو

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  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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  • 20 - 22
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    مؤتمر مستقبل الطيران

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  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

29 أبريل 2024

إشراقات من واقع الحرب السودانية

مقالات الرأي
إشراقات من واقع الحرب السودانية

أمل أبوالقاسم – المحللة السياسية والكاتبة الصحفية السودانية

يعيش السودان أزمة خانقة على كل الأصعدة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، أثّرت على شكل الحياة العامة التي انقلبت رأسا على عقب وتضرر منها المواطن البسيط، كما يتصدّر الوضع الإنساني الكارثي المعاناة، وتعاني بعض معسكرات النازحين الأمرين، وبلغ بها الجوع مبلغا جراء عدم وصول الغذاء والإغاثة لبعض ولايات دارفور وكردفان وصل لحد حدوث وفيات وأرقام صادمة وتصور قاسٍ تتحدّث عنه منظمة الأغذية العالمية والمنظمات العاملة في الخصوص.

ضمن المشهد المتفاقم في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، تهدمت البنى التحتية، وتغير وجه العاصمة الخرطوم والولايات التي اندلع فيها النزاع، وتأثرت بالحرب بما في ذلك المصانع، فضلا عن تهجير بعض القرى العاملة في الزراعة، وولاية الجزيرة نموذجا، كما تهاوى الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية نتيجة تردي الوضع الاقتصادي لما ذكرت آنفا وغيره من أسباب؛ فانعكس سلبا على أحوال السودانيين المعيشية الذين بالكاد يكابدون لتوفير لقمة عيش تنتزع انتزاعا من فك المعاناة، لكن بالمقابل ثمة إشراقات على خفوت ضوء الحرب، إلا أنها تبعث قليلا من الأمل في النفوس التي دب فيها اليأس، والصدور التي ضاقت فتشرح من ضيقها قليلا.

على الصعيد الإنساني، ما زالت القوافل والجسور الجوية تحط رحالها من هنا وهناك بمطار بورتسودان، والدول الداعمة للسودان تبعث بما يحتاج إليه الوضع الإنساني من مواد غذائية وأدوية، وغير ذلك، تبقى فقط كيفية توصيلها، وهذا ما يجب أن تبحثه الجهات الرسمية والمانحون وأطراف الحرب، مع الالتزام الصارم بالتنفيذ والالتزام، ومع ذلك، فإن عمليات إنزال تكللت بالنجاح في الفاشر شمال دارفور، الجمعة الماضية.

ومع ذلك، فهناك معونات تبلغ مقاصدها في الولايات التي استقرت وعاد إليها النازحون؛ آخرها منحة مركز الملك سلمان، التي تم توزيعها في مدينة أم درمان، وخص بها الذين صمدوا تحت وابل الحرب رغم الحصار، أيضا ظل “المركز” يساعد المرضى وينصب مخيماته في عدد من الولايات، ومؤسسة البصر الخيرية تجري مئات العمليات للعيون، تخفيفا وعونا للمواطنين.

وفي مجال الاقتصاد، حمل الخبر الذي سرى قبيل يومين عن نسبة إنتاج الذهب للربع الأول من هذا العام، والذي تجاوزت قيمته 428 مليون دولار، تم توريدها لبنك السودان المركزي بمعدل 7 أطنان وأكثر، الكثير مِن علامات الاستفهام.

وعلى مستوى الزراعة، هناك مناطق كثيرة حصدت إنتاجها على رأسها القمح، بينما شرعت أخرى في زراعة محصول الموسم، شجّعتها بعض البنوك التي وعدت بالقروض وتوفير المعينات، وكالعهد ببعض الدول المعينة للسودان في محنته، بعثت اليابان بآليات زراعية دعما للموسم الزراعي.

ما ذكرتُ نموذجا، وليس للحصر، دللنا من خلاله أنه ورغم قتامة واقع الحرب، فإنّ هناك مَن اجتهد في تطويعها، وسعى في وسط نيرانها يحمل سقيا، يطفئ بها نار الحرب، ليستلب الضوء جزءا من السواد، وربما يطوي المسافة قريبا، ما دام أن السواد الأعظم يسعى لذلك.

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