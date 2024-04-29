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  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

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فريق التحرير

30 أبريل 2024

الوئام ترصد ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أمطار غزيرة شهدتها أجزاء متعددة من المدينة المنورة

محليات
الوئام ترصد ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أمطار غزيرة شهدتها أجزاء متعددة من المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة وأجزاء من محافظاتها، هطولًا غزيرًا للأمطار، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد هذه الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية.

واستمرت الأمطار بالهطول على المدينة المنورة مساء اليوم، حيث تراوحت شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، وصاحبها تساقط حبات البرد.

وحرصًا على سلامة الطلاب قررت عدة جهات تعليمية وجامعات في المدينة المنورة تعليق الدراسة حضورياً اليوم الاثنين، فيما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التحذير إلى اللون الأحمر، متوقعًا استمرار هطول أمطار غزيرة ويصاحبها صواعق رعدية.

من جانبها أوصت مديرية الدفاع المدني في المدينة جميع السكان والقاطنين من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، وأوصت بعدم المخاطرة في قطع الأودية أو النزول إليها.

كما نبهت قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السير عبر الطرق الزراعية في مختلف المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وشددت على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة اللازمة في مثل هذه الحالات الجوية.

وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إلى أن معدل الأمطار في الحرم النبوي الشريف مساء اليوم الاثنين سجل 19 ملم، لافتًا إلى أن الأمطار التي سقطت على المدينة المنورة تفاوتت في قوتها وكميتها، حيث تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد في بيان صادر عنه من حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المدينة المنورة، حيث يتوقع تساقط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة وتكون مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمال وقوع صواعق رعدية، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

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