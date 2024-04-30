10 سنوات على تأسيس الجوهرة المشعة.. تحفة معمارية في الوطن العربي

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  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

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  • 12 - 14
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    معرض الأخشاب

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    12:00
  • 13 - 15
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    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
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    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

30 أبريل 2024

10 سنوات على تأسيس الجوهرة المشعة.. تحفة معمارية في الوطن العربي
رياضة
10 سنوات على تأسيس الجوهرة المشعة.. تحفة معمارية في الوطن العربي

يوافق اليوم الثلاثاء الذكرى العاشرة لإنشاء ملعب الجوهرة المشعة والذي يعتبر أحد الملاعب المميزة في الوطن العربي.

ملعب الجوهرة المشعة هو أحد مكونات مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة غرب السعودية، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز الدولي. وتحتوي المدينة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وصالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وصالة ألعاب رياضية، ومسجد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وثلاثة ملاعب رديفة، ومواقف سيارات، ويلقب الملعب الرئيسي بـ (الجوهرة المشعّة).

وتعتبر مدينة الملك عبد الله الرياضية إحدى أفضل المنشآت الرياضية في المملكة والوطن العربي وحتى فى القارة الآسيوية؛ لما تحتويه من مرافق وملاعب رياضية بمعايير عالمية، خاصة ملعب (الجوهرة المشعّة) الذي يتميز بأرضيته ذات العشب الطبيعي من النوعية الرفيعة.

ويحتضن الملعب الكثير من المباريات في المسابقات المحلية على غرار الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى مباريات المنتخبات السعودية في مختلف البطولات.

ويستضيف ملعب الجوهرة مباريات نادي الاتحاد والنادي الأهلي ونادي جدة، إلى جانب مباريات المنتخب السعودي.

تم الإعلان عن بداية مشروع بناء ملعب الجوهرة المشعة عام 2012، وانتهت أشغال البناء فيه بانقضاء شهر أبريل عام 2014، وافتُتِح الملعب في الأول من مايو 2014، وشهد الافتتاح إقامة نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين بين نادي الأهلي ونادي الشباب ، وانتهت المباراة بفوز نادي الشباب السعودي (3-0).

وتحتوي مدينة الملك عبد الله الرياضية الرئيسي على مدرجات تتسع لأكثر من 62 ألف متفرج، وتمتاز مقاعد “ملعب الجوهرة” بكونها مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية، ويتسع الجزء الأول من المدرجات لـ24 ألف متفرج، والجزء الثاني (المتوسط) للعدد ذاته أيضا، بينما يحتوي الجزء الثالث (الأعلى) على 14 ألف مقعد، بخلاف المنصة والمقصورة.

وتوفر المنصة الذهبية لملعب الجوهرة مزايا خاصة للمتفرجين، ويحتوي الملعب على مئات المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم. وتمتد مساحة ملعب الجوهرة على مدى منطقة ضخمة للغاية، تضم الملعب الذي يبلغ طوله 105 أمتار وعرضه 70 مترا.

أول مباراة أقيمت في ملعب الجوهرة كانت بين ناديي الأهلي والشباب، في 1 مايو2014، وأول هدف سُجِّل في الملعب كان من نصيب نادي الشباب، وسجله لاعبه البرازيلي فيرناندو مينيغازو من ركلة جزاء، في 1 مايو 2014.

أول هاتريك في الملعب كانت للاعب الأهلي، السوري عمر السومة، في مواجهة نادي هجر بتاريخ 16 أغسطس 2014، وأول فريق فاز على أرضية الملعب كان الشباب، في 1 مايو 2014، وأعلى حضور جماهيري على أرضية الملعب كان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النادي الأهلي ونادي الشباب في 1 مايو 2014؛ إذ بلغ عدد المتفرجين 62,241، وأكبر نتيجة سُجِّلت في الملعب كان فوز المنتخب السعودي 7-0 على منتخب تيمور الشرقية، في 3 سبتمبر 2015.

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