هيئة النقل تُوقف تطبيقا لنقل الركاب لمخالفته الأنظمة والاشتراطات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب، نظرًا لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها، وعدم ربطه التقني مع الهيئة، في خطوة تهدف لحماية حقوق المستفيدين وتقديم خدمات موثوقة لهم.

وفي بيان صادر عن الهيئة عبر منصة “إكس”، أوضحت أن السائقين غير السعوديين لن يعملوا بتطبيقات نقل الركاب، ويجب على جميع السائقين الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات المستخدمة في هذا النشاط.

كما سيتم إيقاف أي سائق يلغي خمس طلبات بعد قبولها خلال فترة شهر واحد، ويجب أن تتم عرض وجهة الراكب النهائية قبل قبول الطلب.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصادرة عنها، بما في ذلك الارتباط التقني مع الهيئة، وفي حالة تغيير بيانات وسائل التواصل الخاصة بالشركات، يجب تحديثها لدى الهيئة.

كما يتعين على الشركات تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من الطلب، وأخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة.

وأعلنت الهيئة أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع تطبيقات نقل الركاب بالأنظمة والاشتراطات المطلوبة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تحمي حقوق المستهلكين في المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وذلك عبر الرقم الموحد 19929 أو حساب العناية بالمستفيدين في منصة “إكس” بالهيئة.