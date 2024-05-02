اعتقال أكثر من 350 طالبًا في مداهمات طالت 6 جامعات أمريكية

داهمت الشرطة الأمريكية عددًا من الجامعات التي يتظاهر بها الطلاب احتجاجًا على الحرب في غزة والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية لإسرائيل في الحرب المندلعة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الشرطة الأمريكية، حملات اعتقال في 6 جامعات على الأقل، واعتقلت أكثر من 350 طالبًا مؤيدًا للفلسطينيين في الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية منذ منتصف أبريل الماضي.

واندلعت صدامات بين المحتجين وقوات الشرطة الأمريكية في عددًا من الجامعات التي تشهد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

أوقفت سلطات إنفاذ القانون الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّما نصب صباحا في الحرم الجامعي، وفي جامعة تكساس في دالاس، فكّكت الشرطة مخيما احتجاجيا وأوقفت 17 شخصا على الأقل.

وأعلنت شرطة ولاية نيويورك، عن توقيف نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتين في المدينة الأمريكية.

وقالت الشرطة في مدينة هانوفر بولاية نيو هامبشاير الأمريكية، إن 90 شخصا اعتقلوا في الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين من كلية دارتموث، للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وذكر مسؤولو جامعة تكساس في دالاس، أن نه تم اعتقال 17 شخصًا على الأقل في الحرم الجامعي حتى مساء أمس، كما أعلنت جامعة ويسكونسن ماديسون، عن القبض على العديد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وتتصاعد الاحتجاجات الطلابية منذ منتصف أبريل الماضي في كبرى الجامعات الأمريكية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، تنديدًا بالعدوان الغاشم على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الاستثمارات الجامعية مع إسرائيل، وسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم تل أبيب وحربها على غزة.