تشيلسي يحسم قمة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا غاليًا على حساب نظيره توتنهام بالمباراة التي جرت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 26 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي

أحرز هدف تشيلسي الأول لاعبه تريفوه تشالوباه فى الدقيقة 24 من عمر اللقاء

وأضاف نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: جيلكريست، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: ميخاليو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.