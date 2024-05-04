جماهير الاتحاد تطالب بإقالة جاياردو

كشفت تقارير صحفية أن جماهير الاتحاد طالبت إدارة النادى بضرورة رحيل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفنى للفريق بعد سلسلة النتائج المخيبة التى حققها الفريق على مدار الفترة الماضية.

تلقى الاتحاد خسارة ثقيلة، أمام مضيفه فريق أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

جماهير نادي الاتحاد عبرت عن غضبها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الإصرار والتمسك بالمدير الفني جاياردو رغم الأداء الفني السيء الذي يقدمه منذ وصوله.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع أبها رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 83 نقطة.