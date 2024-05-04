“شؤون الحرمين” تنفي وجود حسابات لأئمة الحرمين على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين بشكل قاطع وجود أي حسابات رسمية للأئمة والمؤذنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بدر آل الشيخ، وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، المشرف على مكتب الرئيس، أن ما يتم تداوله من حسابات على مواقع التواصل باسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين هي حسابات وهمية وغير رسمية.

وأكد آل الشيخ أن الرئاسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات المعنية لمحاربة هذه الحسابات المنتحلة، وصيانة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الجرائم الإلكترونية.

ودعا جميع متابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحذر من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية، وعدم تصديق ما يتم نشره فيها.

وطالب آل الشيخ الجميع بالتحري والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على الحسابات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فقط.