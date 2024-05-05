جامعة الملك فيصل تُمدد أوقات عمل العيادات الطبية لتشمل الفترة المسائية

في إطار حرص جامعة الملك فيصل على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتسبيها، وجه رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، بتمديد أوقات عمل تقديم الرعاية الصحية في مجمع العيادات الطبية لتشمل الفترة المسائية.

وبحسب التوجيه الجديد، ستكون العيادات الطبية مفتوحة أبوابها لاستقبال المرضى من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

تأتي هذه الخطوة إيمانًا من الجامعة بأهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وذلك على مدار اليوم بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.

وتحرص جامعة الملك فيصل على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتسبيها من خلال مجمع العيادات الطبية المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وفريق طبي مؤهل على أكمل وجه.