القاسم: جيسوس لم يكن مرشحًا لتدريب المنتخب ومانشيني لم يقصد الإساءة للكرة السعودية

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب لم يقصد الإساءة للكرة السعودية، مشيرًا إلى أنهم لم يبلغوا أحد بموعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال إبراهيم القاسم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد: “أتمنى التوفيق لربرتو مانشيني مع المنتخب، وغير صحيح بأن جيسوس كان خيارًا للمنتخب السعودي”.

وأضاف: “كان طموحنا حصد لقب كأس آسيا، لكننا ودعنا البطولة من دور الـ 16، وهدفنا أن يكون المنتخب من ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034”.

وعن واقعة خروج مانشيني من الملعب قبل الانتهاء من ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية قال: “مانشيني اعتذر بخطاب رسمي، وأكد أنه لم يقصد التقليل من الكرة السعودية عندما غادر من الملعب، والملف تم إغلاقه بشكل نهائي”.

وعن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والنسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي قال: “لم نخبر بموعد النهائي، وممكن هذا السؤال يوجه للمدربين، وقد يكون البعض توقع تاريخ نهائي كأس الملك، ولكن تاريخ كأس الملك سيتم الإعلان عنه من الجهات الخاصة، وموعد كأس السوبر سيعلن مع روزنامة الموسم الجديد”.

وعن عقوبة نواف العقيدي لاعب النصر قال: “عقوبة إيقاف نواف تخضع لمعايير الاتحاد الآسيوي، ولن تقع تحت سلطتنا للإجابة عليها، وإجابة هذا السؤال عند الاتحاد الآسيوي وقد أبلغنا النصر بهذا الأمر”.