السعودية محذرة من استهداف رفح: نرفض الانتهاكات السافرة وندعو لوقف المجازر الإسرائيلية

حذرت السعودية من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، ضمن حملتها الدموية الممنهجة لاقتحام كل مناطق قطاع غزة، وتهجير سكانه نحو المجهول، وذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الإثنين، على رفض السعودية القاطع مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكل القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع، بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.

كما جددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل فورًا لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين العُزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.